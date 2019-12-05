شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعافى المرء بأصدقائه.. خطوات لتنقذ صديقك من الانتحار أو التفكير فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصديق قد يكون "طوق نجاة" لصديقه وقد ينقذه من أى أزمة يمر بها فى حياته، كلنا يمر بمشكلة نفسية فى فترة ما من حياته تسبب الشعور بالحزن أو الاكتئاب أو التوتر أو الغضب أحيانًا- خاصةً عند التعامل مع ضغوط الحياة اليومية، وهناك عدد من العلامات التحذيرية تدل على أن من أمامك يفكر حقاً فى الانتحار، يمكنك التعرف على هذه العلامات فى صديقك المكتئب، وكيفية إنقاذه من هذه الحالة فى السطور التالية.



الانتحار

علامات تحذيرية أن صديقك يفكر فى الانتحار

وفقاً لموقع "كيدز هيلث" الموجه للمراهقين أن علامات التحذير التي تدل على أن شخص ما يفكر في الانتحار تشمل ما يلي:

-التحدث عن الانتحار أو الموت بشكل عام.

-البحث عبر الإنترنت عن طرق لقتل نفسه أو شراء سلع لاستخدامها في محاولة انتحار.

-يتحدث عن الشعور باليأس أو عدم وجود سبب للعيش أو البقاء على قيد الحياة.

Advertisements

-الانخراط في سلوك التدمير الذاتي (شرب الكثير من الكحول، تعاطي المخدرات، القيادة بسرعة كبيرة، على سبيل المثال)

- التخلي عن الممتلكات.



الانتحار

خطوات لمساعدة صديقك الذي يفكر فى الانتحار

-إذا كان لديك صديق يتحدث عن الانتحار أو يظهر علامات تحذير أخرى، فلا تنتظر وتكلم عن الأمر بشكل مباشر واسأله إذا كان لديه أفكار عن الانتحار، قد يساعدك الاهتمام بما يكفي لطرح هذه الأسئلة في إنقاذ حياة صديقك.

-يحجم بعض الناس (المراهقين والبالغين) عن سؤال المراهقين عما إذا كانوا يفكرون في الانتحار أو إيذاء أنفسهم، قد يشعرون بالقلق من أنهم بسؤالهم عن فكرة الانتحار قد يزرعون الفكرة فى ذهنهم، وأثبتت الدراسات أن هذا الأمر غير صحيح ويمكنك أن تسأله عن هذا الأمر وتستمع إلى مشاكله.

-قد يكون من الصعب سؤال شخص ما إذا كان لديه أفكار حول الانتحار، يمكنك أن تسأله بهذه الطريقة "لقد لاحظت أنك تتحدث كثيرًا عن الرغبة في أن تموت..هل كنت تفكر في محاولة قتل نفسك؟" كن مستعدًا لإجابته وكن مستعدًا للتحدث مع شخص بالغ موثوق به في المنزل أو في المدرسة للحصول على المساعدة اللازمة.

-إذا طلب منك صديقك الحفاظ على سرية هذه الأفكار، فأعلمه أنك تهتم به وتحتاج إلى مشاركتها مع شخص بالغ موثوق به، لكن يجب عليك دائمًا إخبار شخص موثوق به أو انصحه بالذهاب لطبيب نفسى.