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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تنظيف الأسنان 3 مرات يحمي من فشل القلب والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
كشفت دراسة حديثة أن تنظيف الأسنان ثلاث مرات على الأقل يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بأكثر من 10%.
وربط باحثون بين انتظام تنظيف الأسنان يومياً، وانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب اضطراب معدل ضربات القلب.
ويُعتقد أن التنظيف المتكرر بالفرشاة والمعجون، يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من دخول مجرى الدم.
وفحص علماء في كوريا الجنوبية علاقة صحة الفم بمشاكل القلب في دراسة شملت 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عاماً، خضعوا لفحص طبي روتيني بين 2003 و2004.
وبعد 10 أعوام، أُصيب حوالي 5% منهم بفشل القلب، و3 % بالرجفان الأذيني.
وارتبط تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم، مع انخفاض خطر الإصابة بقصور في القلب بـ12%، وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بـ 10%، وفق "ديلي ميل" البريطانية.
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