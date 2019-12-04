شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:11 صباحًا, 5 ديسمبر 2019 م المناطق_متابعات أكد أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني اختصاصي عقاقير طبية، إن الأوراق الجافة من نبات “الحلف بر”، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.

وقال أن ” الحلفا بر، يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، والجزء المستخدم الأوراق الجافة”. مشيرا إلى أن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول.

وتابع: كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.

وأضاف: أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.

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