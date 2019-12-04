تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير وافل مقرمش للفطور

القاهرة – لايف ستايل

مقادير وافل مقرمش للفطور

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- حليب : 2 كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة طريقة تحضير وافل مقرمش للفطور جهزي جهاز الوافل وادهنيه بالزيت.

اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر والسكر في وعاء.

اخفقي البيض والزيت والحليب والفانيلا.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزيت والحليب وامزجي حتى تصبح عجينة سائلة.

وزعي كمية من الخليط في جهاز الوافل واتركيه لمدة 10 -15 دقيقة حتى تحمر وتتقرمش.

قدميه ساخناً إلى جانب صوص الشوكولاتة أو الفواكة والعسل حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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