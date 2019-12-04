تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك تايجر



مقادير تشيز كيك تايجر

- بسكويت : 600 غراماً (سادة)

- الزبدة : 100 غراماً

- الكاكاو : ملعقتان كبيرتان (خام)

- زبادي : كوبان (سادة)

- الجبن الكريمي : 200 غم (مربعات)

- القشطة : 200 غم

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- النسكافيه : ملعقة صغيرة

- صوص شوكولاتة : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة تحضير تشيز كيك تايجر

1. يفرم البسكويت جيدا، ويخلط بالزبدة، ثم يوضع فى صينية ذات إطار متحرك مدهونة بالزبدة.

2. يُضغط البسكويت جيدا، ثم يدخل فرن مسبق تسخينه لمدة 5 دقائق، ثم أخرجيه من الفرن.

3. اخلطي كل من الزبادي والجبن والقشدة والبيض والدقيق والفانيليا فى الخلاط حتى تحصلي على قوام متجانس، ثم قسمي الخليط فى صحنين، وضعي فى أحدهما ملعقة صغيرة نسكافيه ذائبة في ملعقة مياه، ونخلطها للحصول على لون وطعم مميز.

4. ابدئي فى وضع ملعقة من الخليط الأبيض على البسكويت، وملعقة أخرى من الخليط البُني، واستمري في هذه الخطوة بالتبادل على طريقة كيك التايجر لحين الانتهاء من الخليط كاملًا.

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5. أدخلي الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة فقط، ثم أخرجيها لتبرد، وتزين بصوص الشوكولاتة.

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