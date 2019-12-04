تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عجينة البيتزا بالشوفان

القاهرة – لايف ستايل

مقادير عجينة البيتزا بالشوفان

- الشوفان : 2 كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- ماء دافئ : كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- خميرة : ملعقتان صغيرتان وربع

- طحين : كوب ونصف (أسمر ناعم) طريقة تحضير عجينة البيتزا بالشوفان اطحني الشوفان بمحضرة الطعام حتى يصبح ناعماً واتركيه جانباً.

اخلطي السكر مع الماء الدافئ والخميرة في طبق صغير واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة.

ضعي الزيت والملح في وعاء كبير واخلطي جيداً.

أضيفي طحين الشوفان والطحين الأسمر فوق الملح والزيت وأضيفي مزيج السكر والماء والخميرة واعجني جيداً لمدة 8 دقائق حتى تتكون عجينة متجانسة وناعمة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

قسمي العجين بالشكل المفضل وأضيفي حشوة البيتزا المفضلة لديك واخبزيها بالطريقة المعتادة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير شوربة بصل بزيت الزيتون طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بزيت الزيتون الشهية

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