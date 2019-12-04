تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عجينة البيتزا السريعة



مقادير عجينة البيتزا السريعة

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة ونصف

- سكر : ملعقة صغيرة

- ماء دافئ : كوب

- طحين : كوبان ونصف

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة طريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة 1. ذوبي الخميرة مع السكر في الماء الدافئ واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور. 2. اخلطي الطحين مع الملح والزيت في وعاء وأضيفي الماء والخميرة والسكر واعجني حتى تتكون عجينة لينة قابلة للتشكيل. 3. اتركي العجين لترتاح لمدة 5 دقائق. Advertisements 4. مدي العجين على سطح مرشوش وحضري البيتزا بالمكونات المفضلة لديك. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير شوربة بصل بزيت الزيتون طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بزيت الزيتون الشهية

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