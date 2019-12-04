فوائد تناول هذه الأطعمة لـ مرضى نقص المناعة

يعانى العديد من الأشخاص من مرض نقص المناعة، والذى يحتاج إلى العناية الشديدة، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن

وقد قدم موقع "boldsky” أهم النصائح التى يجب أتباعها للحفاظ على الصحة وهى:-

- البروتين

يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أن يقوموا بأضافة البروتين فى جميع الوجبات الأساسية فهو يعمل على صحة العضلات والأعضاء وتقوية المناعة

- الخضراوات

تحتوى الخضراوات على العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم كما أنها لا تحتوى على السعرات الحرارية العالية التى يمكن أن تضر الجسم

- المكسرات

تعد المكسرات من الأطعمة التى يجب تناولها يوميًا بين الوجبات فهى تحتوى على الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم بشكل صحى وسليم

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ومن أهم النصائح التى يجب أتباعها أيضًا

- شرب الكثير من السوائل

- تناول الدهون الصحية باعتدال

- الحد من تناول السكر والملح

- اختيار الحبوب الكاملة

- أكل الكثير من الفواكه والخضروات

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