تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي

القاهرة – لايف ستايل

مقادير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : كوب

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- سكر : رشّة

- خميرة : ملعقة كبيرة

- ماء دافئ : حسب الحاجة طريقة تحضير عجينة البيتزا الطرية بالزبادي في وعاء كبير الحجم، ضعي الخميرة، السكر والماء ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.

أضيفي الدقيق، البيكنج باودر، اللبن الزبادي، زيت الزيتون، بودرة الثوم والملح.

قومي بعجن المكونات جيداً حتى تتشكل لديك عجينة لينة ومتماسكة القوام.

أضيفي الماء تدريجيا واستمري بالعجن بواسطة يديك.

غطي العجينة بواسطة قطعة قماش ثم اتركيها جانبا لحوالي ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

اتركي العجينة لكي تتخمر مرة أخرى لحوالي 10 دقائق.

استخدمي العجينة لإعداد أشهى بيتزا. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير شوربة بصل بزيت الزيتون طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بزيت الزيتون الشهية

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