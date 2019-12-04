تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تتبيلة الجمبري المشوي

القاهرة – لايف ستايل

مقادير تتبيلة الجمبري المشوي

- الجمبري : 1 كيلو (كبير الحجم / مقشر ومنظف)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- صلصة ورشسترشاير : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم) طريقة تحضير تتبيلة الجمبري المشوي 1. سخني الفرن على حرارة 425 درجة. 2. ضعي الجمبري في طبق الفرن ووزعي الزيت فوقه. 3. اخلطي عصير الليمون مع الثوم والملح والفلفل والصلصة والبقدونس والزبدة جيداً. 4. صبي المزيج فوق الروبيان بحيث يتغطى بالصوص. Advertisements 5. أدخلي الطبق الفرن لمدة 10 دقيقة حتى بنضج. 6. قدميه ساخناً وزيني الوجه بالقليل من البقدونس الأخضر المفروم. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الجمبري تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي كشك بالجمبري

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