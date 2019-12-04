شكرا لقرائتكم خبر عن البويضات أحجام وأشكال.. من 16 إلى 22 ما هو الحجم المناسب لحدوث الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور العام الأول على الزواج دون حدوث حمل، يبدأ كلا الزوجين في البحث عن الأسباب المؤدية لهذا الأمر، فبعد إجراء بعض التحاليل المبدئية والقيام بعمل سونار اكتشافي علي الرحم والمبيض وقناتي فالوب، والاطمئنان على نتائج التحاليل، يطلب الطبيب بإجراء متابعة تبويض، للاطمئنان على جودة وحجم البويضات، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر على البويضات وأحجامها الجيدة للحجم، وذلك وفقا لموقع " institutobernabeu".



حجم البويضات

بعد مرور العام الأول دون حمل، والذهاب للطبيب فهناك بعض التحاليل التي يجب القيام بها للإطمئنان على صحة الزوج والزوجة وهي:

تحاليل الزوجة هي:

-FSH

-LH

-E2

-AMH مخزوم البويضات في الجسم.

هذه التحاليل يجب القيام بها ثاني يوم للدورة الشهرية.



احجام البويضات

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تحاليل الزوج هي:

-CASA.

وهذا التحليل هو تحليل السائل المنوي، والتي يجب قبل القيام بإجرائه عدم اقامة علاقة زوجية بثلاثة أيام.

وبعد اطلاع الطبيب على نتائج التحاليل، ففي حالة وجود مشكلة في هذه النتائج يبدأ الطبيب في علاج المشكلة سواء كانت عند الزوجة أو الزوج، مع إجراء متابعة التبويض أثناء نزول الدورة الشهرية للاطمئنان على وجود تبويض في الموعد الطبيعي وأيضا لقياس حجم البويضة.



التلقيح

فهناك بعض البويضات التي لا تصلح للتلقيح وأخريات جيدة في التلقيح، وذلك على حسب حجمها وشكلها، فقد تظهر البويضة الخاصة بالدورة الشهرية في اليوم الخامس للدورة، وهذا في حالة التبويض الجيد والسيدة الجيدة، ويقوم الطبيب بعمل متابعة من اليوم الثاني أو الثالث للدورة الشهرية وحتي بعد انتهائها بالسونار الذي يوضح حجم البويضة الجاهزة للتخلص هذا الشهر .



اشكال البويضات

في دورة طبيعية ستكون البويضة ناضجًا أو De Graaf مستعدًا "للتبييض"، ويبلغ متوسط ​​قطر المسام المهيمن 22 إلى 24 مم وهذه هي البويضة الناضجة الجيدة الجاهزة للتلقيح وهذا في حالة عدم تناول أي ادوية لتكبير البويضات.



التبويض

أما بعد العلاج الهرموني والذي تخضع له النساء اللاتي تعانين من ضعف في التبويض، أو تكيس المبيض، وعند متابعة حجم البويضة قد تكون أقل من 12 مم وهذا يعد دليلا علي عدم استجابتها للتلقيح بشتي الطرق، ولذا يجب عليهن الخضوع للعلاج الهرموني الذي تخضع له الكثيرات نتيجة لضعف التبويض، فعندما يصل حجم البويضة بـ 18 ملم يتم إعطاء هرمون الذي يحفز الإباضة حتي تصل إلي 22 أو 24 مم، وتصبح بويضة جيدة جاهزة للتلقيح.