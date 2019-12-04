القاهرة – لايف ستايل

مقادير الجمبري بالثوم والكزبرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجمبري : 500 غراماً (متوسط الحجم / مقشر ومنظف) طريقة تحضير الجمبري بالثوم والكزبرة اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس ونصف كمية الكزبرة والملح وعصير الليمون في طبق.

أضيفي الروبيان وحركي حتى يتمازج مع التتبيلة وغطي الطبق واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي الروبيان مع التتبيلة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر وينضج.

ازيلي المقلاة عن النار ووزعي باقي كمية الكزبرة وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الجمبري تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي كشك بالجمبري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.