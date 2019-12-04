احم نفسك من السرطان بنتاول هذا الطبق مرتين أسبوعيا

يقبل العديد من الأشخاص على تناول الوجبات السريعة، ويجهلن العديد من الأضرار الصحية التي يمكن أن تسببها، لذلك تنصح الدكتورة هند مأمون بالأبتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

وقالت هند مأمون: إن الإكثار من تناول الوجبات السريعة يمكن أن يتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان والعديد من الأضرار الصحية، وبالأخص السمنة.

وأشارت مأمون إلى أن هناك أطعمة تقي من السرطان وتساعد على رفع معدل المناعة لدى الكثيرين، ومن أهم هذه الأطعمة الفاصوليا، لذلك تنصح مأمون بأهمية تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيًا على الأكل.

وأوضحت "مأمون" أن الفاصوليا غنية بالألياف، وقد وجدت بعض الدراسات أنها قد تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم، فهي غنية بالألياف، والتي قد تكون وقائية ضد سرطان القولون والمستقيم.

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