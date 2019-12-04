تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري المقلي لمقبلات شهية

القاهرة – لايف ستايل

مقادير الجمبري المقلي لمقبلات شهية

- الجمبري : 500 غراماً (متوسط الحجم مقشر ومنظف)

- بهارات كاجون : 3 ملاعق صغيرة

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 2 حبة

- بقسماط : كوب

- الزيت : غزير (للقلي)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير الجمبري المقلي لمقبلات شهية تبلي الروبيان بملعقة من بهارات الكاجون.

اخلطي البيض مع الملح والفلفل.

اخلطي البقسماط مع بهارات الكاجون المتبقية.

اغمسي حبات الجمبري في مزيج الطحين ثم البيض ثم البقسماط وضعيها في طبق مبطن بورق الزبدة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.

عندما يبدأ الزيت في الغليان خففي النار واقلي حبات الجمبري المتبلة حتى تتحمر وتتقرمش وتصبح ذهبية اللون وقدميها ساخنة إلى جانب البطاطس المقلية والصوص المفضل لديك. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الجمبري تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي كشك بالجمبري

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