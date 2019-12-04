القاهرة - لايف ستايل
كشفت أبحاث علمية حديثة أن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل كل يوم لديهن منطقة أصغر بالدماغ مقارنة باللواتي لا يتناولن حبوب منع الحمل .
وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فقد اكتشف الباحثون في مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك أن هناك منطقة بالدماغ تسمى " تحت المهاد" يقل حجمها مع كثرة تناول حبوب منع الحمل .
كما كشفت الباحثون أن هذه المنطقة بالدماغ لها دور بالغ الأهمية في إنتاج الهرمونات، وكذلك تلعب دورًا في المزاج ، الشهية ، الدافع الجنسي والنوم.
وقام الباحثون في مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك بفحص أدمغة 50 امرأة للتوصل إلى الاستنتاج، ووجد الباحثون فرقًا كبيرًا في حجم هذه المنطقة تحديد بالدماغ لدى النساء اللائي تناولن حبوب منع الحمل.
وأكد الباحثون أن تناول النساء لحبوب منع الحمل لم يغير الأداء أو السلوك المعرفي على الرغم من أن منطقة الدماغ أصغر بنحو 6 في المائة لدى اللائي يتناولن حبوب منع الحمل.
قد يهمك أيضا:
ابتكار "أقراط" يمكنها منع الحمل عبر "شحمة الأذن"
دراسة جديدة تؤكد أن حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تحذر من حبوب منع الحمل لأنها تؤثر على الشهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.