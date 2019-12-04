8 عادات غذائية خاطئة تضر الجسم وأخطرها الوجبات السريعة

القاهرة - لايف ستايل قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية والصحة العلاجية،8 عادات غذائية خاطئة تضر الجسم. 1-عدم تناول سوى وجبة واحدة في اليوم من اخطرالطرق للانقاص الوزن لانه يحرم الجسم من الفيتامينات مهمة ونقص فى الطاقة وايضا يفتح الشهيه على الاطعمة الغنية بالسكر والدهون

2-تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون يودى تناول كمية أكبر من الطعام

3-تناول الوجبات السريعه لأنها تؤدى إلى رفع السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية

4-استخدام السمن النباتى لأنه يحتوى على زيوت مهدرجة تضر القلب

5-شرب الشاى بعد الطعام مباشرة يمنع امتصاص الحديد ويودى إلى الأنيميا

6-تناول المخللات بكثرة يؤدى إلى احتباس السوائل فى الجسم

7-استخدام زيت الأكل لمرات يودى إلى اكسدته واطلاق مركبات سامة فى الجسم

8-تفويت وجبة الفطار لأنها تساعد في عملية التمثيل الغذائى فى الجسم ويساعد على الاحساس بالشبع قد يهمك أيضا: دراسة تكشف خطر الوجبات السريعة على الشباب والتي قد تسبب شيخوخة الدماغ مبكرا "وجبات قاتلة" تقود متناولها إلى الوفاة المُبكِّرة

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