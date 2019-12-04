المنشطات تؤدي للوفاة تعرف على البدائل الجديدة

حذر الدكتور وائل هنداوى اخصائى المسالك البولية، وعلاج الضعف الجنسى والذكورة من الإفراط فى تناول المنشطات الجنسية دون استشارة الطبيب المختص.

واستطرد الدكتور وائل هنداوى، أن الإفراط فى تناول المنشطات يسبب الوفاة فى بعض الأحيان وبالتالى فالرجوع الى الطبيب المختص أول سبل العلاج الحقيقى لأن ما يناسب حالة قد لا يناسب بالضرورة حالات أخرى.

وقال هنداوي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن علاج الضعف والعجز الجنسى أصبح متاحا بطرق كثيرة وآمنة تماما، ولكن حسب اختيار الطبيب لعلاج كل حالة على حدة، فالأعراض قد تتشابه ولكن الأسباب المرضية قد تختلف، وبالتالى فاختلاف العلاج أمر طبيعى .

وأضاف هنداوى، انه يوجد الكثير من العلاجات التي يمكن الاعتماد عليها فى علاج مشكلة الضعف الجنسي ما بين الأدوية الفموية وأدوية الحقن أو أجهزة المضخات أو الهرمونات الذكرية، والاحدث هو الدعامة التي تخلص من الضعف الجنسي بشكل نهائي.

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وأشار هنداوي، الى أن الضعف الجنسي من أخطر المشاكل الصحية والنفسية التي تواجه الرجل في حياته الشخصية، حيث تسبب هذه المشكلة العديد من المشاكل المترتبة عليها، سواء مع شريكة حياة الرجل، أو مع محيطه الاجتماعي الذي يتأثر بنفسيته السيئة المترتبة على الإصابة بهذه المشكلة، ولكن مع التطور التقني والطبي الحالي ، لم يعد هناك مشكلة بدون حل.

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