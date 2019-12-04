4 أعراض تدل على إصابة الرجل بـ انسداد الشرايين

قد يكون الرجال في بعض الحالات أكثر عرضة لانسداد الشرايين، وذلك لعدة أسباب منها التدخين، وتناول الوجبات السريعة وغير الصحية، ولذلك سوف نقوم بذكر أبرز أعراض انسداد الشرايين لدى الرجل.

وعلق الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، قائلاً: إن انسداد الشرايين يحدث نتيجة تراكم المواد الدهنية والكوليسترول على الجدران الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تضييقه وانسداده، ويتسبب في عدم تدفق الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف.

وأشار الدالى، إلى أن انسداد الشرايين يحدث نتيجة لعدة أسباب، وتشمل:

١- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

٢- الإصابة بمرض السكري.

٣- ارتفاع ضغط الدم.

٤- الإصابة بأمراض القلب.

٥- زيادة الوزن.

٦- التدخين.

٧- التقدم في العمر.

وأضاف الدالى، أن انسداد الشرايين يؤثر على وصول الدم بشكل كاف إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وتختلف مرحلة ظهور الأعراض من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم.

وأكد ان أعراض انسداد الشرايين في الساقين تظهر من خلال، بعض العلامات والأعراض، وابرزها:

١- ألم القدمين:

ويشعر المريض بألم في القدمين خاصة عند المشي لمسافات طويلة وعند صعود وهبوط الدرج، حيث تحتاج الساقين إلى كميات كبيرة من الدم لأداء الأنشطة.

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٢- اختفاء الألم عند الراحة:

بالاضافة الى ضعف وصول الدم إلى القدمين يشعر المريض بالألم الذي يزول عند الراحة، والشعور بالألم في فترات الراحة خاصًة في الليل.

٣- تغير في لون وملمس الجلد:

وقد يتغير لون وملمس الجلد، ويشعر مريض انسداد الشرايين ببرودة أسفل القدمين.

٤- عدم شفاء الجروح بسهولة:

الإصابة بالجروح عند مرضى انسداد الشرايين يصعب شفاؤها، وفي بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديد يؤثر على المشي بطريقة سليمة.

وأوضح "الدالى" أن أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين، تتمثل في علاج انسداد شرايين القدمين من خلال عملية غير جراحية، والتي تهدف الى إزالة الانسداد الموجود بالشريان وعودة سريان الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف.

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