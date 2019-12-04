شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال الفول السودانى لبعض الأطفال من عمر 3 أشهر قد يحميهم من الحساسية الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت الأبحاث التي أجرتها جامعة كينجز كوليدج لندن وسانت جورج بجامعة لندن، إلى أن إدخال بعض الأطعمة مبكراً للرضع يمكن أن يمنعهم من تطوير الحساسية لديهم.

وجد الباحثون وفقا لمجلة الحساسية والمناعة السريرية " Allergy and Clinical Immunology" أن الإدخال المبكر للأطعمة المثيرة للحساسية، بما في ذلك البيض والفول السوداني، قد يكون فعالا في الوقاية من تطور الحساسية الغذائية في مجموعات محددة من الأطفال الرضع فى المستقبل.

خلال الأبحاث تم تقديم مجموعة واحدة إلى ستة أطعمة مسببة للحساسية (بما في ذلك الفول السوداني والبيض) من عمر 3 أشهر إلى جانب الرضاعة الطبيعية وكانت تسمى مجموعة الإدخال المبكر، وتم إرضاع المجموعة الأخرى حصريًا لمدة 6 أشهر وتمت تسميتها باسم مجموعة المقدمة القياسية.

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أظهرت النتائج أن من بين الأطفال الذين يعانون من أي حساسية غذائية عند الالتحاق بالدراسة، تطورت نسبة 34.2 ٪ من الأطفال حالة الحساسية الغذائية ، مقارنة بنسبة 19.2 ٪ من الأطفال الذين تم إدخال الأطعمة المسببة للحساسية مبكرا لهم.

وبين الرضع الذين تم إعطائهم الفول السوداني، أصيب 33.3٪ من الرضع الذين تم إرضاعهم لمدة 6 أشهر بحساسية ضد الفول السوداني مقابل 14.3٪ الأطفال المعرضين لأطعمة الحساسية.

ووفقا للنتائج فأنه لا يرتبط الإدخال المبكر للأطعمة المثيرة للحساسية للرضع الذين لم يتعرضوا لخطر كبير بتطوير الحساسية الغذائية، بزيادة خطر الإصابة بحساسية الغذاء.