شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزوائد الجلدية أورام؟.. اعرف حقيقتها وأسباب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من ظهور زوائد جلدية أو علامات بالجلد فى أى منطقة بالجسم خاصة الرقبة دون أن يصاحبها اى ألم فهى تظهر على شكل قطعة صغيرة من الجلد الناعم المعلقة التي قد يكون لها وغالبا ما يكون لونها أسود أو بنى.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"يطلق على هذه العلامات أسماء أخرى هي acrochordon ، ورم حليمي جلدي ، وسم جلدي ، ورم ليفي ظهاري ليفي ، ورخوة ورم ليفي ، وورم ليفي بندولي ، ورم ليفي ناعم ، وعلامات جلد تمبلتون.

علامات الجلد شائعة جدًا وتحدث عادة بعد منتصف العمر، أنها تؤثر على الرجال والنساء على قدم المساواة.

حقائق سريعة على علامات الجلد"الذوائد الجلدية"

علامات الجلد هي أورام حميدة في الجلد.

تحدث عادة في التجاعيد أو ثنايا الجلد.

أنها ليست خطيرة ، ولكن يمكن إزالتها لأسباب جمالية وتجميلية.

ما هي علامات الجلد؟

علامات الجلد حميدة ، غير سرطانية وهي تتألف من مجموعة من الألياف والقنوات ، والخلايا العصبية ، والخلايا الدهنية ، والتغطية أو البشرة.

قد تظهر على الجفون، الإبطين، تحت الصدر، الفخذ، أعلى الصدر، الرقبة .

غالبًا ما يمر الأمر دون أن يلاحظها أحد ، ما لم تكن في مكان بارز أو يتم فركها أو خدشها بشكل متكرر ، على سبيل المثال ، بالملابس أو المجوهرات أو عند الحلاقة.

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علامات الجلد تبدأ صغيرة مثل عثرة رأس الدبوس، البعض يظل صغيرًا ، والبعض الآخر يكبر، يمكن أن يتراوح قطرها من 2 مم (1 مم) إلى 1 سم (سم) ، وبعضها قد يصل إلى 5 سم.

قد تتم إزالة علامات الجلد الكبيرة، خاصة في المناطق التي قد تتعارض فيها مع شيء ما ، مثل الملابس أو المجوهرات أو الجلد ، بسبب التهيج، إزالة علامة الجلد الكبيرة من الوجه أو تحت الذراعين يمكن أن تجعل الحلاقة أسهل.

يمكن استخدام الإجراءات التالية لإزاله علامات الجلد:

الكي: يتم حرق علامة الجلد باستخدام التحليل الكهربائي.

جراحة التجميد: يتم تجميد علامة الجلد باستخدام مسبار يحتوي على النيتروجين السائل.

ربط: انقطاع إمدادات الدم إلى علامة الجلد.

الختان: يتم قطع العلامة بمشرط.

لا ينصح عادة بإزالة علامة الجلد في المنزل ، بسبب خطر النزيف واحتمال العدوى، ومع ذلك ، يمكن إزالة العلامات الصغيرة جدًا عن طريق ربط خيط تنظيف الأسنان أو خيط قطن رفيع حول قاعدة العلامة لقطع تدفق الدم إليها.

أسباب ظهور علامات الجلد:

ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب علامات الجلد ، لكنه قد يحدث عندما تصبح مجموعات من الكولاجين والأوعية الدموية محاصرين داخل أجزاء أكثر سمكا من الجلد، وقد يكون السبب ورائها حاله وراثية ،تؤثر علامات الجلد على الأشخاص من الذكور والإناث ، ولكنها تحدث في كثير من الأحيان أثناء الحمل ، وفي الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، وفي مرضى السكري.