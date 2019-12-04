شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المواد التي تتسبب بالحساسية بشكل رئيسي؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تنتشر في المنزل أشياء ومواد كثيرة قد تتسبب في الإصابة بالحساسية والتهابات البشرة والجلد، إضافة إلى مشاكل في التنفس تنجم عن انتشار العث والعفن والغبار.



وتتركز المواد التي تتسبب بالحساسية بشكل رئيسي في فرشات الريش والوسائد وقطع الأثاث مثل الأرائك والستائر.

فيما يلي مجموعة من الأشياء المنزلية التي قد تتسبب بالإصابة بالحساسية ومشاكل صحية أخرى، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

１- أشجار عيد الميلاد

يمكن أن تشكل أشجار الكريسماس المزروعة عضوياً، بيئة خصبة لمواد تسبب الحساسية وأعراض التهاب الأنف والربو مثل حبوب الطلع، والحشرات والغبار، لذا يُنصح بشراء شجرة اصطناعية نظيفة.

２- نباتات المنزل

تعتبر نباتات الزينة والزهور موطناً لحبوب الطلع التي قد تؤدي إلى الإصابة بالحساسية، والتهاب الملتحمة التحسسي، والعطاس والحكة، لذا يوصي الخبراء بالاحتفاظ بهذه النباتات خارج المنزل أو على الشرفة أو حواف النوافذ.

３- الطلاء الحديث

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تطلق أنواع الطلاء المختلفة مادة ألفورمالديهايد الكيميائية التي يمكن أن تتسبب بالتهاب الجلد والحساسية التنفسية والربو. وتتواجد هذه المادة الكيميائية أيضاً في الأقمشة الجديدة ومواد التنظيف والمراتب الجديدة والأثاث الجديد. ومن هذا المنطلق ينصح الخبراء بتهوية المنزل جيداً بعد طلائه، أو بعد شراء أثاث جديد.

４- الخزائن غير المهواة

قد يكون السبب الرئيسي لمشاكل التنفس هو خزائن الملابس ومقصورات المطبخ غير المهواة التي يمكن أن تتسبب بأعراض مثل سيلان الأنف وصعوبة التنفس، وذلك لاحتوائها على الجراثيم الفطرية الناتجة عن العفن. وللوقاية من هذه الأعراض يُنصح بتنظيف الخزائن من الداخل بشكل دوري وتهويتها قدر الإمكان.

5- قماش الأرائك

يوصي الخبراء، بامتلاك الأرائك الجلدية عوضاً عن الأرائك المصنوعة من القماش، بهدف الحد من المشاكل الصحية الناجمة عن تراكم الغبار فيها، إضافة إلى تنظيف الأرائك القماشية بالبخار الحار.

6- دمى الأطفال

يمكن أن تكون دمى الأطفال أرضاً خصبة لعث الغبار، وهو أمر قد يسبب مشاكل صحية للأطفال مثل الأكزيما والحساسية، لذا يُنصح بغسلها بشكل دوري في درجة حرارة مرتفعة، أو وضعها في الثلاجة طوال الليل.

7- مسحوق الغسيل

قد يتسبب مسحوق الغسيل بالإصابة بتهيجات في الجلد الحساس، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما والصدفية، لذا يجب التنبه إلى هذا الأمر واختيار مساحيق غسيل قليلة التركيز.

8- منتجات التنظيف

إذا كنت تعانين من السعال والعطس، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب منتجات التنظيف المختلفة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل التنفس، لذا لا بد من اختيار منتجات تنظيف خفيفة التركيز.