نمر يقطع مسافة تزيد على 1300 كيلومتر.. لهذا السبب!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

قطع نمر مسافة تزيد على 1300 كيلومتر تمتد في 6 مقاطعات بولايتي ماهاراشترا وتيلانغانا في الهند من أجل التزاوج، وإيجاد منطقته الخاصة به حيث الطرائد والفرائس.



وقال مسؤول في مجال الغابات في ولاية ماهاراشترا إن النمر "سي 1" قطع هذه المسافة خلال 150 يوما، وأنه غادر مسقط رأسه في محمية تايبيشوار في يونيو 2019، بعد أن كان قد انفصل عن شقيقيه سي 2 وسي 3 في وقت سابق من العام الجاري.

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والنمر سي 1، وعمره عامان ونصف العام، خاضع للمراقبة طويلة الأمد، والدراسة بواسطة طوق مراقبة، حيث يتم تعقبه بواسطة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس".

وخلال مسيرته الطويلة بحثا عن ملاذ جديد له، مرّ النمر سي 1 بمئات القرى والحقول الزراعية والمناطق المأهولة في المقاطعات الست بالولايتين، دون أن يكون له أي احتكاك مع السكان، باستثناء قتله عددا من رؤوس الأبقار من أجل الحصول على طعام، بحسب ما ذكر موقع "إنديا توداي" الإخباري الهندي.