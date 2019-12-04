دراسة: السفر يجعل الشخص في حالة من السعادة

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يعتبر السفر من أكثر الأمور المفضلة لدى الكثير منا، سواء كان داخل الدولة أو خارجها، فهو يُسهم في خلق حالة مزاجية جيدة للشخص، ويُسهم في التخفيف من ضغوط وأعباء الحياة.



ومؤخراً، كشفت دراسة حديثة أن السفر يجعل الشخص في حالة من السعادة تفوق سعادته يوم الاحتفال بزفافه على شريك حياته.

وأجرى فريق من الباحثين بموقع "بوكينج"، المختص بحجز تذاكر السفر والفنادق، دراسة؛ لمعرفة رأي الناس عن السعادة باستطلاع رأي 1700 شخص من 17 دولة.

وأظهرت الدراسة أن 49 % من المشاركين في الدراسة، أكدوا أنهم يشعرون بسعادة أكبر عند السفر، مقارنة بشعورهم بالسعادة يوم زفافهم.

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كما اعتبر ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة، السفر أكثر إثارة ًعاطفياً من المشاعر التي تتملكهم عند مواعدة شريكهم.

ويمنح السفر محبيه الدعم العاطفي بشكل أكبر مما يشعر به الفرد عند الارتباط بشخص يحبه، بحسب 45% من المشاركين بالدراسة.

كما فضل المشاركون السفر إلى مكان جديد عن شراء الأشياء المادية، باعتبار أنه يجعلهم أكثر سعادةً عن غيره من النشاطات.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن السفر يُسهم في تحسين المزاج؛ بفضل إفراز هرمونات الإندروفين والأوكسيتوسين الناتجة عن التعرض لتجارب وأشياء جديدة ومختلفة عن الروتين اليوم.