«الصحة» تحدد طرق انتقال عدوى «الإيدز».. وتحذر من معلومات خاطئة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة الصحة مجددا من خطورة مرض الإيدز، والذي يحدث بسبب نقص المناعة البشرية الذي يصيب نوعاً من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ويؤدي إلى تدميرها.
وأوضحت الصحة، في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإيدز نشرتها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، طرق انتقال العدوي، والتي تتم عبر تلك الممارسات: الاتصال الجنسي، نقل الدم من شخص مصاب، استعمال أدوات الحقن والحلاقة الملوثة بالفيروس، الرضاعة الطبيعية، وكذلك خلال فترة الحمل من الأم المصابة إلى جنينها.
وأشارت وزارة الصحة، إلى وجود بعض مفاهيم خاطئة عن طرق انتقال الفيروس، مبينة أنه لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة، أو عن طريق العطس أو الكحة، أو لدغ البعوض.
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