المياه البيضاء في العيون.. 4 أسباب و3 طرق للعلاج

التقدم في العمر قد يسبب المياه البيضاء في العيون - أرشيفية

المياه البيضاء أحد الأمراض التي تصيب العين، ولها العديد من الآثار السلبية على الرؤية، إذ تؤدي إلى ضعف في النظر وتغير سريع في درجة الرؤية.



ويقول الدكتور أشرف حسن سليمان، استشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء وأستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، إن هناك 4 أسباب لتكون المياه البيضاء في العين، هي:

1- التقدم في العمر.

2- المياه البيضاء الخلقية.

3- الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري.

4- الإصابة أو التهاب سابق في العين.





وأوضح سليمان أن هناك 3 طرق لعلاج المياه البيضاء في العين تتضمن إزالة المياه البيضاء بجهاز الموجات فوق الصوتية وزرع عدسة لينة دقيقة عن طريق فتحات دقيقة داخل العين.

أما الطريقة الثانية تتضمن إزالة المياه البيضاء بالفيمتو ليزر عن طريق ليزر الفيمتو ثانية، ويتم عمل فتحات داخل القرنية ثم فتحات في الكبسولة الأمامية لعدسة العين ثم تقطيع للمياه البيضاء في نواة العدسة، ثم إدخال جهاز الموجات فوق الصوتية وزرع عدسة من داخل فتحة دقيقة وتكون عدسة لينة.

وأضاف أن الطريقة الثالثة لعلاج المياه البيضاء تتضمن إزالة المياه البيضاء عن طريق فتحة جراحية كبيرة، وهو ما يستلزم أخذ غرز بالقرنية، وهذه الطريقة يعيبها وجود استجماتيزم "الرؤية اللابؤرية"، ولكن بعض الجراحين يلجأ إليها عندما تكون كثافة المياه البيضاء كبيرة جدا، ويحول دون استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية أو الفيمتوليزر.





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وفيما يتعلق بأعراض المياه، أكد أنها تختلف من مريض لآخر حسب نوعية المياه البيضاء التي تصيب عدسة العين، ولا بد أن نتساءل هل العتامة حدثت داخل العدسة أم في الكبسولة الأمامية أو الخلفية أو نواة العدسة، وقد يشعر بعض المرضى بأعراض مختلفة عن الآخر وتتمثل الأعراض لدى البعض في الآتي:

- ضعف مستمر في نظارة القراءة.

- عدم وضوح الرؤية في المسافات البعيدة.

- وهج ليلي حول الإضاءة.

- صعوبة الرؤية الليلية.

- الإحساس بوجود بخار على عدسة النظارة.

وأشار إلى أن الفرق بين الفيمتوكتاراكت وجراحة الكتاراكت بالموجات فوق الصوتية يحدده الجراح طبقا لكثافة المياه البيضاء واحتياج المريض لتصحيح الإبصار عن طريق جهاز الفيمتو كتاراكت مع عملية إزالة المياه البيضاء من العين.

وشدد سليمان على ضرورة إزالة المياه البيضاء عندما تكون كثافتها تتعارض مع الأنشطة اليومية لدى المريض، بحيث تصعب عليه ممارسة حياته اليومية من قراءة أو كتابة أو قيادة أو مشاهدة التلفزيون أو الكمبيوتر.

وأضاف أن هناك أنواعا مختلفة من العدسات التي توضع داخل العين بعد إزالة الماء الأبيض من العين ويتم تحديد نوعها حسب احتياجات المريض ومقاسات نظره وفحص خاص بمقاسات العدسات يتم إجراؤه قبل إجراء العملية، ومن أهم أنواع العدسات التي يتم زرعها داخل العين "العدسات أحادية البؤرة" و"العدسات التوريك لعلاج الاستجماتيزم" و"العدسات المتعددة البؤر التي تغني عن نظارة القراءة والمسافات".

وأكد استشاري جراحات القرنية والمياه البيضاء أن نسبة نجاح عملية المياه البيضاء تصل إلى 99%، وتستغرق فترة إجراء العملية بين 5 و10 دقائق.



