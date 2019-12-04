4 نصائح لتحفيز الرضيع على نطق أول كلماته

للكلمات الأولى التي ينطقها الطفل تأثير سحري على الأبوين، ومثلها أول ابتسامه وأول ضحكة، وأول يوم يذهب فيه إلى المدرسة. لكن للكلمة الأولى التي ينطقها مكانة متقدمة بين هذه التطورات الأولى، لأن النطق مؤشر على صحة وظائف عديدة في الدماغ. ويبدأ الصغير أولى كلماته عادة بين سن 11 و14 شهراً، وعندما يبلغ 16 شهراً ينبغي أن ينطق 40 كلمة في اليوم. لكن بعض الأطفال يتأخر النطق لديهن حتى 18 شهراً.

إليك كيف يمكن تحفيز مهارات النطق والتحدث لدى الطفل:

الدماغ. ينصح خبراء التربية بتدريب دماغ الطفل على رصد التشابهات، وربط الأشياء بأسمائها. وقد يبدأ الصغير بنطق نصف الكلمة، فيقول "ما" قاصداً "ماما". وتساعد الألعاب التي تتطلب تنسيق الأشياء المتشابهة، مع نطق الأبوين لاسم الشيء على تحفيز دماغ الطفل.

المحادثة. من الضروري توجيه الحديث للطفل في كل فرصة، سواء كان جالساً في السيارة، او في غرفة المعيشة مع أبويه أثناء تناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون. على الأم والأب شرح ما يحدث بكلمات مبسطة، مثل الآن يزورنا أقاربنا: فلان وفلان، الآن نستعد للعشاء، الآن نرتدي ملابس الخروج.

الغناء. لا تهم حلاوة الصوت، على الأم والأب غناء بعض المقاطع باستمرار للصغير لأنه يدرب دماغه وحواس السمع أكثر عن طريق تنغيم الكلمات وإيقاع الجملة الموسيقي.

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التقليد. على الأبوين تكرار وتقليد الأصوات التي تصدر عن الطفل، أياً كانت الهمهمة أو المكاغاة، وخلال ذلك التقليد لأصواته يمكن تعليمه بعض الكلمات.

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