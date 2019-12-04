تعرفي على بعض الأطعمة التي تحسن الصحة الجنسية

لا يكفي أن تتناولي الأطعمة التي تشتهر بقدرتها على تحسين حياتك الجنسية! نعم، فإضافة إلى المحار والموز، ثمّة أطعمة تصفينها بالعادية ويمكن أن تؤدي بك إلى تحقيق الغاية نفسها. هل أنت مستعدّة لتتعرّفي إليها؟

الفطور: طبق من حبوب الشوفان مع زيت الكتان أو العنب المجفف

يُجمع اختصاصيو التغذية والحياة الحميمة وجراحة القلب على أن الأطعمة التي تساعدك على تعزيز حياتك الجنسية هي تلك التي تساهم أيضاً في تحسين حالة قلبك لأنها تسهل عملية تدفق الدم في الأوردة. وإذا أردنا الحديث عن الشوفان، نشير إلى أنّه لا يساهم في خفض مستوى الكوليسترول فحسب، بل إنّه يشكل مصدراً مهماً للأغرينين، أيّ الحمض الأميني الذي يحفز إنتاج أول أوكسيد الأزوت وهو الغاز الذي تطلقه الأوعية الدموية لكي تتم عملية توسّعها. كما أن الأغرينين يساعد على زيادة الرغبة الجنسية. لذا، ننصحك أيضاً بأن تضيفي إلى طبق فطورك بذور الكتان والمكسرات والبندق التي تعدّ مصدراً مهماً لهذا الحمض الضروري.

الغداء: السمك

تعلمين جيداً أن الكثير من أنواع السمك مثل الماكريل والسردين تعدّ مصدراً مهماً جداً لأحماض أوميغا 3 الدهنية، إلا أنّك قد لا تعرفين ما ينطوي عليه هذا الحمض من فوائد بالنسبة إلى العلاقة الحميمة. فهو يعزز الدورة الدموية ويحدّ من تراكم الكوليسترول في الأوردة، كما أنّه يساهم في ارتفاع نسبة الدوبامين في الدماغ وهو المادة الكيميائية المسؤولة عن الرغبة. وقد أظهرت أبحاث أجريت حديثاً أن الأشخاص الذين ينتقلون من نمط غذاء غربي إلى آخر شرق أوسطي يحتوي على الأسماك وزيت الزيتون والفواكه والخضار الطازجة يلاحظون ارتفاع مستوى رغبتهم الجنسية.

الوجبة الخفيفة: سلطة الفواكه مع البطيخ والعنبية

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يمكن القول إنّ العنبية تساهم إلى حدّ كبير في زيادة الرغبة الحميمة لأنها تحتوي على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تنظيف الأوردة من الكوليسترول. أما البطيخ فهو يحتوي على الكثير من الماء، ما يعني أنه يرطب الجسم ويعزز استجابته والعضلات للمؤثرات الخارجية. لكن ننصحك بأن تضيفي إلى السلطة الخاصة بك الجوز لتحصلي على نسبة إضافية من الأحماض الدهنية والأغرينين.

الحلوى: تارت اليقطين والشوكولا

ثمّة سبب وجيه يدفعك إلى شراء هذه التارت. فقد أشارت دراسة أجريت أخيراً في جامعة شيكاغو أن رائحتها تعزز دفق الدم لدى الرجال بنسبة 40% والرغبة لدى النساء. فالشوكولا يحتوي على الفينيليفيلامين وعلى مادة التريبتوفان التي تحتوي في تركيبتها الأساسية على السيروتونين، أي الناقل العصبي الذي يرتبط بالرغبة الحميمة. كذلك أظهرت دراسة إيطالية أن النساء اللواتي يتناولن الشوكولا بانتظام يتمتعن بتلك الرغبة أكثر من أولئك اللواتي لا يفعلن ذلك.

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