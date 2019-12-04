دراسة تحذر النساء أن صبغة الشعر تسبب سرطان الثدي

أكدت دراسة علمية حديثة أن النساء اللائي يستخدمن صبغة شعر دائمة أو أجهزة فرد كيميائية يواجهن خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الثدي.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، قام الباحثون في المعاهد الوطنية للصحة ، وهي فرع من وزارة الصحة الأمريكية ، بتتبع ما يقرب من 50000 امرأة على مدى ثماني سنوات.

وكانت النساء اللواتي أبلغن بانتظام باستخدام صبغ الشعر الدائم أكثر عرضة بنسبة 9 في المائة للإصابة بالمرض ، مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين خضعوا لبعض الطرق الكيميائية لفرد الشعر كل خمسة إلى ثمانية أسابيع لديهم خطر أعلى بنسبة 30 في المائة.

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ويحذر الباحثون من أن المواد الكيميائية قادرة على الوصول إلى الجلد من خلال فروة الرأس وكذلك قد يتم استنشاق الأبخرة أيضًا أثناء وضع الصبغة مما يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي.

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