تعرفي على بعض الأطعمة المفيدة لصحة الكلى

تلعب الكليتين دور مهم في وظائف الجسم ، وتتأثر عادة بكل ما نتناوله من مأكولات و مشروبات وكذلك أدوية، فتقوم الكليتان بتصفية الفضلات والسموم وإرسالها خارج الجسم في البول، وهناك أطعمة تزيد كفاءة الكلى وأطعمة غيرها غير صحية تمامًا بالكليتين .

اتباع نظام غذائي صحي مفيد لعمل الكلى ويساعدها على العمل بشكل صحيح وإفادة الجسم بشكل أكبر ، إليك أبرز الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي والتي تعد مفيدة لـ صحة الكلى، بحسب موقع medicalnewstoday :

1- الأسماك

السلمون والتونة والأسماك الدهنية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تشكل إضافة مفيدة لأي نظام غذائي، كما أن أوميجا 3 قد تقلل من مستويات الدهون في الدم وتخفض ضغط الدم بشكل طفيف ، خاصة وأن ارتفاع ضغط الدم يعتبر عامل خطر لأمراض الكلى ، فإن إيجاد طرق طبيعية لخفضه قد يساعد في حماية الكلى.

2- البطاطس

تحتوي البطاطس على الفيتامينات والمعادن ، مثل البوتاسيوم ، والتي قد تساعد في تحقيق التوازن بين مستويات الصوديوم في الجسم وتقليل تأثيرها على الكلى.

3- الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ والبقدونس و الجرجير ، فهي من المواد الغذائية الأساسية التي تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والألياف والمعادن، ويحتوي الكثير منها أيضًا على مركبات واقية ، مثل مضادات الأكسدة وكلها مفيدة لـ صحة الكلى .

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4- التفاح

يحتوي على ألياف مهمة تسمى البكتين وتساعد في تقليل بعض عوامل الخطر لتلف الكلى ، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول في الدم .

5- الثوم

يساعد الثوم تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وبالتالي ينعكس على صحة الكلى وعملها كما أنه يقلل الالتهاب.

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