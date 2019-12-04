شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الأمعاء.. تتحكم بمزاجك واسمها "الدماغ الثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمعاء من أهم الأعضاء التى تتحكم فى صحتك بشكل كبير، حيث تبدأ القناة الهضمية بالفم وتنتهي في نهاية الأمعاء الغليظة، وتشمل المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون أو الأمعاء الغليظة والبنكرياس والكبد والمرارة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز المعلومات عن صحة الأمعاء، وفقاً لموقع " benenden".



صحة المعدة

7 معلومات عن الأمعاء

أمعاؤك موطن لملايين البكتيريا والميكروبات

أمعاؤك هي موطن لعشرات الملايين من الكائنات المجهرية، أو الميكروبات، فهناك أكثر من 100 مليار بكتيريا لكل جرام من محتوى الأمعاء و 10 أضعاف عدد الميكروبات الموجودة في خلايا الجسم.

حجم القناة الهضمية

القناة الهضمية جهاز يبلغ طوله 9 أمتار ويشكل حوالي 70٪ من الجهاز المناعي ويحتوي على 1.5 كيلوجرام إلى 2 كيلوجرام من البكتيريا – التى تعتبر أكثر من وزن عقلك.

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تتحكم فى مشاعرك

يطلق على الأمعاء اسم "الدماغ الثاني" لأنه إذا تم قطع العصب بين الدماغ والأمعاء (العصب المبهم)، فإن الأمعاء تعمل بشكل مستقل، تنتج القناة الهضمية عددًا أكبر من الناقلات العصبية - التي تؤثر على الحالة المزاجية والسلوكية - أكثر من الدماغ.

الحفاظ على الهدوء والهضم

ينتج الإجهاد عن تدفق الأدرينالين، مما يؤدي إلى إيقاف الهضم ويمكن أن يسبب الانتفاخ، لذلك خذ نفسًا عميقًا واسترخِ أثناء الأكل.

الأمعاء مثل بصمة الإصبع تختلف من شخص لآخر

أمعاء الجميع فريدة من نوعها، حتى التوائم المتماثلة، التي تشترك في 99.5٪ من جيناتها، تشترك فقط في حوالي 20٪ من ميكروبيوم الأمعاء.

الأمعاء تقوم بالتنظيف الذاتي

الأمعاء لديها أيضا نظام التنظيف الخاص بها، بعد ساعة من الأكل ، يبدأ التنظيف بموجة قوية من التمعج تتحرك عبر الجهاز الهضمى، ويعتقد أن هذا النمط المميز للحركة يتحرك على طول أي طعام غير مهضوم.

حمض المعدة يمكن أن يحرق جلدك

حمض المعدة قوي بما فيه الكفاية لحرق جلدك، لكنه لا يضر داخل معدتك بسبب البطانة السميكة للمخاط التي تحميها، والحمض الموجود بالمعدة ممتلئ بالغذاء كجزء من عملية الهضم.