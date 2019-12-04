شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤدى التجارب النفسية السيئة إلى زيادة معدل تساقط الشعر؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر قد يكون أزمة كبيرة عند كثير من الأشخاص، وهناك معدل طبيعى لتساقط الشعر والأمر عند الذكور والإناث في المتوسط ​​، يفقد الشخص ما بين 50 و 100 شعر يوميًا، ويسقط الشعر كجزء من دورته الطبيعية ، مما يعني أن رؤية الشعر في الحمام أو على فرشاة الشعر ليست عادةً مدعاة للقلق.

ومع ذلك ، قد يرغب الشخص الذي يلاحظ وجود قطع كبيرة من الشعر تسقط أو بقع صلعاء في زيارة طبيب الأمراض الجلدية قد يكون هذا بسبب الإجهاد أو مشكلة صحية أخرى، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو مقدار تساقط الشعر الطبيعي ؟

يعتبر تساقط الشعر جزءًا من دورة التجديد الطبيعية للجسم،يتساقط الشعر يوميًا كجزء من دورة التجديد الطبيعية للجسم، تلاحظ الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أنه من الطبيعي أن يفقد الشخص حوالي 50 إلى 100 شعر يوميًا.

تمر كل جريب الشعرة خلال دورة تتضمن مرحلة نمو (anagen) ومرحلة راحة (telogen) قبل تساقط الشعر، تكرر هذه الدورة نفسها طالما ظلت بصيلات الشعر نشطة وتستمر في إنتاج شعر جديد.

معظم الأشخاص الأصحاء لديهم ما بين 80 ألفا و 120 ألفا من الشعر على رؤوسهم، قد لا يلاحظ الأشخاص ذو الشعر الأقصر تساقط كبير، لكن الأشخاص الذين لديهم شعر أطول يميلون إلى رؤية الشعر أثناء الاستحمام أو على فرشات الشعر والملابس.

الأشخاص الذين يصفون شعرهم قد يفقدون الكثير منه، واكدت العديد من الدراسات أن حوالي 40٪ من النساء يعانين من تساقط الشعر الزائد عند تصفيف شعرهن، والذي يتضمن تنظيف الأسنان بالفرشاة، كما يزداد معدل تساقط الشعر عند السيدات عند غسل الشعر بالشامبو.

يمكن أن تؤدي الأصباغ الكيميائية ، والبكرات المسخنة ، وأجهزة فرد الشعر المفرطة ، إلى تساقط الشعر الإضافي أو انقطاع الشعر.

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تساقط الشعر أثناء التنظيف

كثير من الأشخاص الذين يصففون شعرهم باستخدام فرشاة الشعر قد يشعرون بالقلق عندما يرون كل الشعر المتبقي في الفرشاة، ومع ذلك ، فإن تفريش الشعر عمومًا يزيل ويجمع الشعر الذي سقط بالفعل من بصيلاته في ذلك اليوم. على الرغم من أن هذا قد يكون مزعجًا لرؤية الفرشاة دفعة واحدة ، إلا أنه طبيعي بكميات صغيرة.

في بعض الحالات، قد يؤدي الفرشاة المفرطة إلى مشاكل أخرى في الشعر، مثل الاستراحات، بالفرشاة العدوانية قد تنكسر أو تسقط الشعر.

تساقط الشعر أثناء الغسيل

بعض المكونات الكيميائية في الشامبو يمكن أن تكون ضارة وتسبب تلف أو زيادة تساقط الشعر ويجب عند ملاحظة زيادة في مقدار تساقط الشعر عند غسله يجب التوقف عن استخدام المنتج واختيار صيغة ألطف، إذا كانت الزيادة حادة ، فقد يكون من الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

أسباب تساقط الشعر الزائد

إن تساقط الشعر ليس هو نفسه تساقط الشعر الدائم ، مما يؤدي إلى ترقق تدريجي للشعر، ويحدث تساقط الشعر عندما تتوقف البصيلات عن إنتاج الشعر.

يمكن أن تحدث نوبة قصيرة من تساقط الشعر المفرط بسبب الأحداث المرهقة أو التغيرات الكبيرة في الجسم مثل الولادة، تغيير أو إيقاف حبوب منع الحمل، فقدان الكثير من الوزن، الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم، بعد اجراء عملية جراحية، المرور بأزمة نفسية نتيجة فقدان أحد أفراد الأسرة، تغيير كبير في الحياة مثل الطلاق أو فقدان الوظيفة.

عندما يعدل الجسم من جديد في الأشهر التالية لحادثة مرهقة ، يجب أن يتوقف سقوط الشعر المفرط في غضون 6-9 أشهر ، يجب أن يعود الشعر إلى سمكه الطبيعي وامتلائه.