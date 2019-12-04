هل تلعب التغيرات الهرمونية دورًا فى إصابة المراهقين بالاكتئاب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مرحلة المراهقة من أخطر المراحل التي يمر بها الأبن أو الأبنة، وهذه المرحلة تطلب الاهتمام بشكل كبير في الصحة النفسية للأبناء، ورغم احتواء الأهل لأبنائهم خلال هذه الفترة الحرجة إلا أنهم يتعرضون للإصابة بالاكتئاب.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية لإصابة المراهقين بالاكتئاب، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

قد يمر المراهقون بالاكتئاب وهذا الأمر يتسبب في شعوره الدائم بالحزن وعدم الرغبة علي ممارسة أي نشاط، وعدم قدرته علي اتخاذ أي قرار أو القيام بأي عمل ويصاحب هذا الأمر تقلبات المزاج الشديد، وانعدام الثقة بالنفس، والتخطيط للانتحار، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لإصابة المراهقين بالإكتئاب، ومنها:

-ضغط الأسرة علي المراهق في الأمور الخاصة بالدراسة والمستقبل تعد من أبرز الأسباب.

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مرحلة المراهقة

-التغيرات الجسدية التي تطرق في حياة المراهق تعد من أبرز الأسباب التي تقود المراهق للإصابة بالاكتئاب.

-كما أن وجود خلل في كيمياء المخ تزيد من فرص تعرض المراهق للاكتئاب، وهذا الأمر يصيبه للتغيرات في الجهاز العصبي للجسم.

-وتلعب الخصائص الوراثية دور في إصابة المراهق بالاكتئاب.

-تعرضه لصدمة في الطفولة المبكرة، كوفاة شخص قريب أو التعرض لصدمة عاطفية ونفسية تزيد من فرص تعرضه للاكتئاب.

وعند ذهاب المراهق للطبيب النفسي، يقوم باتباع جلسات تأهيل نفسي ودعم، بالإضافة لتناول بعض الأدوية التي تساعده في التخلص والقضاء على هذه المشكلة.