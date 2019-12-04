لهذا السبب.. يتم تقديم كأس الماء مع الشاي أو القهوة؟

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تعتبر القهوة من المشروبات القديمة التي لايستطيع الإنسان الإستغناء عنها في حياته اليومية بل وقد يفضلها البعض على الأكل في أحيان كثيرة.



القهوة لها العديد من الإيجابيات فهي تساعد على زيادة التركيز واليقظة إلا أن لها الكثير من السلبيات فهي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين التي قد تصيب صاحبها بالإدمان على شربها وعدم القدرة على الإستغناء عنها.

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ومن الأمور الغريبة التي صاحبت القهوة على مر الزمن هو تقديمها برفقة الماء خاصة في المقاهي والمناسبات إلا أن الكثير لايعرف الغاية من هذه العادة ولايدرك مدى قدمها حيث كان أول من قدم الماء مع القهوة هم الأتراك وكان الغاية منها معرفة ما إذا كان الضيف جائع أم لا فإن بدأ الضيف بشرب الماء فهذا يعني أنه جائع وإن بدأ بشرب القهوة فهذا يعني أنه شبعان ولا حاجة للإسراع في تجهيز الطعام.

في مقابل ذلك انتشرت هذه العادة في أغلب الدول العربية حيث تم أخذها عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم العديد من الدول تحت لوائها.