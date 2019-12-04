هكذا تتخلص من الأسوداد حول الفم!

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

بعض النساء يبذلن مجهودا كبيرا ليحصلن على بشرة نقية وفاتحة ولامعة وصحية أيضا ولكن يجدون أن الحائل دون ذلك هو وجود مناطق سوداء حول الفم تجعلهن يفقدن الجمال والجاذبية وتطفئ نضارة البشرة وتقلل من ثقة المرأة بنفسها وبجمالها، إليكم كيف نتخلص من الاسوداد حول الفم



الخطوات :-

1- اغسلي وجهك بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام

2- احصلي على عصير الليمون إما عن طريق عصر الليمون الطازج بنفسك أو عن طريق احضار زجاجة عصير ليمون جاهزة

3- قومي بإحضار السكر ويفضل أن يكون سكر عضوي للحصول على نتائج أفضل وأكثر تأثيراً

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4- احضري وعاء صغير ونظيف واستخدمي اسفنجة مكياج قديم على أن تكون نظفيه وضعي بالوعاء ملعقتين من عصير الليمون والسكر

5- وبإسفنجة المكياج قومي بوضع الخليط على المنطقة السوداء الموجودة حول الفم ومرري الإسفنجة عليها باستمرار لمدة 2 – 3 دقائق

6- وبعد ذلك اغسليه بالماء البارد لتغلقي المسام مرة أخرى

7- ثم جففيه بلطف بواسطة منشفة نظيفة

8-وبذلك تكوني قد انتهيتي من عمل ماسك المنطقة السوداء حول فمك وكرري ذلك باستمرار حتى تتخلصي تماما منه وتصبح منطقة ما حول الفم ناضرة كباقي وجهك

فبعد اليوم لن تعد المناطق السوداء حول الفم مشكلة تؤرقك وتقلل من جمالك وتقلل من ثقتك بنفسك بل قومي بتجربة هذا الخليط وسوف تحصلين على نتائج جيدة تعيد لك قوة ثقتك بنفسك وثقتك بجمالك ومظهر بشرتك .