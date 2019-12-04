الأربعاء 4 ديسمبر 2019

"هل تشخر خلال نومك؟"، سؤال يعتبره البعض اهانة لشخصه لكنه من أهم الأسئلة التي تساعد في تشخيص مرض انقطاع النفس خلال النوم (Sleep Apnea) الذي يصيب 4 الى 5% من الاشخاص بين 30 و 70 سنة من دون معرفتهم بذلك. فما هو هذا المرض؟ كيف يتم تشخيصه وما هو العلاج المناسب؟



يشرح الاختصاصي في الأمراض الصدرية والعناية الفائقة في مستشفى القديس جورجيوس البروفيسور رودي بحوص أن كل انسان معرض لتوقف التنفس خلال النوم لكن اذا استمر التوقف الموقت في التنفس لأكثر من 5 ثوان و5 مرات في الساعة عندها يكون الشخص مصاباً بمرض انقطاع التنفس أثناء النوم.

ما هو انقطاع التنفس أثناء النوم؟

Advertisements

انقطاع التنفس أثناء النوم يحدث أثناء النوم وسببه هبوط وارتخاء عضلات الحنجرة. يؤدي ذلك إلى انسداد مجرى الهواء وعدم وصول الهواء إلى الرئتين. ينخفض مستوى الأوكسيجين في الدم حين لا تصل كمية كافية من الهواء إلى رئتي النائم. فينبه الدماغ صاحبه النائم تلقائياً عند حصول ذلك فيوقظه من النوم كي يتنفس من جديد، ويغلب أن يترافق بشخير أو بصوت اختناق.

وبحسب بحوص هناك نوعان من مرض انقطاع التنفس. الأول ما يعرف بـ Obstructive Apnea الناتجة من مشكلة في الحنك، الحنجرة، قصر الرقبة والوزن الزائد. أما النوع الثاني فهو ما يعرف بـ Central Apnea فينقطع التنفس أثناء النوم بسبب مركزي، ويتوقف التنفس فجأة لدى الشخص النائم بسبب فشل الدماغ في إرسال إشارات إلى الجسم كي يتنفس. ونراه بكثرة عند الأطفال الرضع وهو ما يسمى بالموت المفاجئ لدى الأطفال، اما عند الكبار فهي متعلقة بمشاكل صحية.

وتراوح حدود المرض بين الخفيف (توقف التنفس بين 5 و15 مرة في الساعة)، الوسطي (توقف التنفس بين 15 و30 مرة في الساعة) والشديد (توقف التنفس أكثر من 30 مرة في الساعة).