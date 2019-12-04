"قناع الرذاذ".. أحدث صيحة للتجميل في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت اليابان، الأربعاء، طرح أول مسحوق تجميل في العالم يشكل "بشرة" من الألياف النانوية بواسطة رذاذ.

ووفقا لمجموعة "كاو" التي طرحت القناع، يمكن استخدام رذاذ ينشر أليافا نانوية، التي لم يكشف عن مكوناتها، بحجم جزء من المئة من شعرة بعد وضع كريم مرطب على الوجه.

وتتجمع الألياف النانوية بسرعة لتشكيل طبقة شفافة من خلال امتصاص الرطوبة تاركة المنطقة تتنفس، ويمكن وضع هذه "البشرة الثانية" ليلا أو سحبها بعد دقيقة تقريبا.

ورغم تكلفته العالية البالغة 50 ألف ين (نحو 416 يورو تقريبا)، ترى مجموعة "كاو" أن مبيعات المنتج قد تصل إلى مئة مليار ين سنويا (832 مليون يورو) إذا استخدم أيضا في السوق الطبية لمعالجة الندوب.

وقال ماسايوكي أوشياما، خبير بشرة في "كاو": "إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها مسحوق تجميل هذه التكنولوجيا، وتم تطوير الرذاذ مع شركة (باناسونيك) واحتاج إلى أبحاث استمرت 10 سنوات".