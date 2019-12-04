شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك وتعرف على شروط إجراء تحليل الحمل الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل يعد حلما لكل سيدة متزوجة، وتنتظر أن يكرمها الله بعطيته لها وأن يرزقها بالحمل والمولود، وعندما يتأخر موعد نزول الدورة الشهرية هنا يكون أول علامات أن هذه المرأة حامل، وتستطيع خلالها إجراء تحليل الحمل الرقي الذي يساهم في معرفة فترة الحمل سواء كانت أسبوعا أو أثنين أو ثلاثة أو شهر.

وعن شروط إجراء تحليل الحمل الرقمي يقدمها موقع " healthengine"، لقراء الخليج 365 للتعرف على موعد وطريقة وكل ما يخص إجراء هذا التحليل الهام في حياة المرأة الحامل.



تحليل الحمل الرقمي

تحليل الحمل الرقمي يعد من افضل انواع التحاليل الخاصة بالحمل، حيث إنه يساهم في تحديد فترة الحمل بشكل دقيق، ويقوم الطبيب بعد تأخر نزول الدورة الشهرية بطلبه لمعرفة فترة الحمل داخل المرأة، فهذا التحليل يساهم في قياس نسبة هرمون الحمل في الجسم بشكل دقيق عن طريق سحب عينة من الجسم عن طريق الأوردة أي سحب عينة دم ويتم تحليلها لمعرفة نسبة الحمل في الجسم.

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وهناك بعض النصائح التي يجب علي المرأة القيام بها قبل القيام بتحليل الحمل الرقمي، ومنها تجنب تناول الأطعمة قبل اجراء التحليل لقياس نسبة الهرمون بشكل جيد، وأيضا تجنب القيام بأي مجهود بدني والابتعاد عن التوتر والقلق لإظهار النتيجة بشكل طبيعي وجيد.



شروط تحليل الرقمي

كيف تعرفين أنك حامل عند قراءة نتيجة تحليل الحمل الرقمي؟ في الأسابيع الثلاثة الأولى تكون النتيجة 5 إلى 50، وبداية من الأسبوع الرابع تبدأ في الارتفاع إلى أن تصبح 10 إلى 425 .