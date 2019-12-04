تجنبي هذه الأطعمة في العام الأول من عمر مولودك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - قد تجهل الأمهات الجديدات بعض الأمور، لذا يقعن في أخطاء عندما يطعمن مواليدهن، لذا نقدم لك بعض النصائح المقدمة من خدمات الصحة الوطنية البريطانية NHS، التي عليك الالتزام بها وتجنبها في العام الأول من عمر مولودك لصحته وسلامته..

أطعمة لاتقدميها لمولودك في عامه الأول:

- السكر: قد يسبب له مشاكل صحية جسيمة، مثل تسوس الأسنان قبل ظهورها، البدانة، السكر والإرهاق.

- الملح: ما بين عمر 6 إلى 12 شهراً لن يحتاج المولود لأكثر من غرام واحد من الملح في اليوم، أما قبل ستة أشهر فهو ليس بحاجة له بتاتاً وإضافته للطعام قد تسبب له ارتفاعاً في ضغط الدم وخطورة الجفاف وهشاشة العظام.

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- العسل: قد يسبب التسمم للأطفال تحت عمر العام.

- الدهون المشبّعة: والتي تكون في البسكويت والكيك فهذه الأطعمة تحتوي على الدهون المشبعة المضرة بصحة المولود.

- الفول السوداني والمكسرات: قد تسبب الحساسية للطفل وبعضها بدرجات قوية قد تصل للموت لا قدر الله.

- البيض غير المطبوخ جيداً أو النيئ.