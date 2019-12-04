ساموا تقاوم الحصبة بـ"راية حمراء" وتطعيم جماعي

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2019/12/4 04:24 م بتوقيت أبوظبي
ساموا منعت أي شخص يقل عمره عن 19 عاما من التجمعات العامة
يجتاح وباء الحصبة دولة ساموا منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وأودى بحياة 60 شخصا، لترفع الحكومة حالة الطوارئ وتطالب المواطنين برفع راية حمراء أمام أي منزل لم يحصل أفراده على التطعيم.
وقالت حكومة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، في تقرير الأربعاء: "العلامة الحمراء تجعل من الأسهل على الفرق الطبية تحديد الأسر التي تحتاج للتطعيم".
ودعت الحكومة إلى الإغلاق الكامل للقطاعين العام والخاص من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، لتنفيذ حملة تطعيم جماعي بفرق متنقلة من منزل إلى آخر في أنحاء البلاد.
قالت وزارة الصحة في ساموا، وفقا لأحدث بيانات صدرت الأربعاء: "توفي ما لا يقل عن 60 شخصا، وكانت جميع الوفيات المسجلة باستثناء 8 حالات هي من الأطفال دون سن الرابعة".
وذكرت أنه تم الإبلاغ عن 4052 حالة إصابة بالحصبة منذ تفشي المرض المعدي، فيما يتم علاج 177 مريضا من الحصبة داخل المنشآت الصحية.
وخضع ما يقرب من ثلث سكان الدولة الصغيرة التي يقطنها 200 ألف نسمة للتطعيم منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ.
يشار إلى أن التطعيم هو إجراء إلزامي في ظل حالة الطوارئ، وجرى إغلاق المدارس وجامعة في ساموا، مع منع أي شخص يقل عمره عن 19 عاما من التجمعات العامة.
وفقا لراديو نيوزيلندا، يُعتقد أن تفشي مرض الحصبة في المحيط الهادئ نشأ في نيوزيلندا، لكنه أصاب الآن بلادا أخرى، بما في ذلك فيجي وتونجا.
وكانت ساموا الأكثر تضررا بسبب انخفاض معدلات التطعيم، إذ تتراوح بين 28% و40%، وفقا لليونيسيف.
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