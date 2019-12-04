فوائد صحية مذهلة للأحماض الغنية بـ"أوميغا3" للأعصاب والمخ

قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، إن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تتمتع بفوائد صحية جمّة. وأوضحت أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.
وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه. ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتا.
استشارة الطبيب قبل تناولها.
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