شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد وجود تهديد للأجنة بسبب أزمات الربو الحادة عند النساء الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي أن الربو الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء أثناء الحمل يعرض الأمهات وأطفالهن لخطر متزايد بسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقا لموقع " Harvard health" قام الباحثون بتحليل أكثر من 100 ألف حالة حمل عند أكثر من 58 ألف امرأة مصابة بالربو في كندا ، وتبين أن النساء اللائي عانين من أعراض الربو الحادة أثناء الحمل أكثر عرضة بنسبة 17 ٪ لارتفاع ضغط الدم وحوالي 30 ٪ أكثر عرضة لتطوير حالة خطيرة تسمى تسمم الحمل.

كما زاد احتمال انخفاض الوزن عند الولادة بنسبة 14٪ لدى الأطفال المولودين لنساء تعرضن لنوبات الربو أثناء الحمل، 14 ٪ أكثر عرضة لتكون سابقة لأوانها و 21 ٪ أكثر عرضة للإصابة بمرض خلل مثل عيب القلب أو الشفة المشقوقة.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بأعراض الربو الحادة أثناء الحمل لديهن احتمالات أعلى للاصابة بالربو بنسبة 23٪ وأعراض التهاب الرئة بنسبة 12٪ في عمر 5 سنوات.

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هذه النتائج مهمة لأن ما يصل إلى 40 ٪ من النساء المصابات بالربو يعيقن أو يتوقفن عن تناول أدوية الربو أثناء الحمل لأنهن خائفات من أنه سيضر بالجنين.

وقال قائد الدراسة كوساري عبد الله ، وهو باحث في مستشفى الأطفال في شرق أونتاريو بأوتاوا بكندا: "الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين النساء الحوامل ، حيث يصيب 8-13٪ من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم".

وأظهرت الأبحاث السابقة أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء حوامل مصابات بالربو ستعاني من أعراض حادة ، لذلك يجب معرفة مدى تاثير تلك الحالة على الأمهات والأجنة"

وقالت الباحثه تيريزا تو ، العالم البارز في SickKids ، إن الدراسة هي الأكبر لدراسة المخاطر المرتبطة بأعراض الربو عدة أثناء الحمل.