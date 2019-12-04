القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضا وليس البالغين فقط، موضحة أنه مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد.

وأشارت الرابطة إلى أن أعراض الصدفية تتمثل في تغيرات جلدية كالبقع ومواضع الاحمرار والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض، إلى جانب الحكة. وشددت على ضرورة علاج هذا المرض في الوقت المناسب؛ لأن الصدفية ترفع خطر الإصابة بأمراض أخرى، مثل التهابات المفاصل والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق. ونصحت الرابطة الألمانية بعلاج الصدفية بمستحضرات الكورتيكوستيرويد والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد.

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