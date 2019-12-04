شكرا لقرائتكم خبر عن «واتس آب» تحذر من تطبيق يحمل اسمه: فيروس معقد يخترق جهازك.. لاتفتح الرابط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر خبراء التقنية للواتساب، من الوقوع فريسة لتطبيق «واتساب جولد»، على أنه تحديث للتطبيق المعتاد للواتساب المُستخدم.
وكان الظهور الاول للواتساب جولد عام 2016، ويتم إرساله لمستخدمى الواتساب على أنها نسخة مطورة ،إلا أنها فيروس معقد يخترق جهاز المستخدم للواتساب.
ويصل للمستخدمين رسالة نصها «مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم Martinelli سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه، انشر المعلومة».
وبالنقر على الرابط يتم اختراق الجهاز في الحال.
ويحذر الخبراء المستخدمين من أنه في حالة وصول تلك الرسالة لتحديث تطبيق الواتساب الخاص بك إلى الواتساب جولد، لا تنقر على الرابط لعدم اختراق جهازك، مشرين إلى أنه فيروس معقد للغاية، حسبما نشرت ديلي ميل البريطانية .
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