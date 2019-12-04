شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الواقع الافتراضي “VR” قد تساعد في تطعيم الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام تقنية الواقع الافتراضي “VR” لإظهار كيف يمكن أن ينتشر الإنفلونزا وتأثيرها على الآخرين يمكن أن يكون وسيلة لتشجيع المزيد من الناس على تلقيح الإنفلونزا، حسبما ذكر الموقع الطبى “HealthDayNews”.

ووفقًا للدراسة التى أجراها باحثون بجامعة جورجيا، قال العلماء إن هذه هي أول دراسة منشورة تبحث في الواقع الافتراضي كأداة تواصل لتحسين معدلات التطعيم ضد الانفلونزا بين "متجنب لقاح الأنفلونزا" للبالغين من العمر 18 إلى 49 عامًا.

وقال "جلين نوفاك" ، استاذ الصحة بجامعة جورجيا "عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة، بما في ذلك الإنفلونزا ، فإن الواقع الافتراضي يبشر بالخير لأنه يمكن أن يساعد الناس على رؤية الآثار المحتملة لقراراتهم ، مثل عدم الحصول على لقاح الأنفلونزا".

وأشار الباحثون إلى أنه في هذه الدراسة ، استخدمنا حقيقة افتراضية غامرة لنوضح للناس ثلاثة نتائج وتشمل:

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- كيف إذا كانوا مصابين يمكنهم نقل الإنفلونزا إلى آخرين؟

- ماذا يمكن أن يحدث عندما يصاب الأطفال الصغار أو كبار السن بالإنفلونزا؟

- كيف يساعد التطعيم على حماية الشخص المصاب؟

وأضاف الباحثون أن هذه التقنية تحس الأشخاص على تعاطى اللقاح وتعطى الناس إحساسًا بما يمكن أن يحدث إذا فعلوا أو لم يتخذوا اللقاح الموصى به.