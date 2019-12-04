شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم شائع للغاية لدى كبار السن وأكثر خطورة لأن لديهم بالفعل ظروف صحية للتعامل معهم، العلاج في الوقت المناسب يمكن أن تحدث فرقا كبيرا بالنسبة لهم.

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا باستمرار، وهو أمر خطير لأنه لا توجد أعراض لهذه الحالة في كثير من الأحيان، ووفقا لموقع " ncbi" يمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية، وعلى الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بارتفاع ضغط الدم، إلا أنه ينطوي على خطورة خاصة بالنسبة للمسنين الذين لديهم أيضًا مضاعفات صحية أخرى للتعامل معها.

ارتفاع ضغط الدم هو مشكلة شائعة لدى معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وكان يعتقد أن ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن ظاهرة فيسيولوجية يزداد فيها ضغط الدم مع تقدم العمر ولا يحتاج إلى علاج، ومع ذلك أظهرت الأبحاث طويلة الأجل أن ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن هو عامل مهم يضر ببقاء كبار السن، ويمكن أن يقلل العلاج النشط بشكل كبير من مخاطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية الهامة مثل السكتة الدماغية.

علاج ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يسبب ضغط الدم الانقباضي ليكون أعلى من الأشخاص الطبيعيين، وقد يكون هذا بسبب العديد من الأسباب، مثل سمك جدران الشرايين وضيق الأوعية الدموية وزيادة مقاومة الأوعية الدموية.

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والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن تقلل من حدوث مضاعفات، كما يجب منع عوامل أخرى مثل التدخين وفرط كوليسترول الدم والسكري وعلاج الأمراض السريرية، لذا يجب أن يبقى ضغط الدم أقل من 140 مم زئبق، وبالنسبة لمرضى السكري، يجب أن يكون ضغط الدم أقل من 130 مم زئبق.

يمكن خفض مستويات ضغط الدم عن طريق تحسين نمط الحياة والتخلص من السمنة للتخلص من الوزن الزائد، وتقليل استهلاك الكحول، وممارسة الرياضة بشكل مناسب وشرب القهوة باعتدال، واتباع نظام غذائي صحي ومراقبة تناول الملح.

التدخل في الوقت المناسب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، والعلاج بالعقاقير مناسب لمعظم المرضى المسنين مع أو بدون تحسين نمط الحياة.

بالإضافة إلى الأدوية، تعد الصحة الغذائية مهمة أيضًا للسيطرة على الأمراض، من خلال اتباع نظام غذائي غير دهني وخفيف، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات.