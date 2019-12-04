شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: انخفاض معدل الخصوبة العام فى الولايات المتحدة فى عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الأمريكى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن معدل الخصوبة العام انخفض إلى 59.1 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا فى عام 2018 فى الولايات المتحدة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews تقدم "جويس مارتن"، من المركز الوطنى للإحصاءات الصحية فى هياتسفيل، بولاية ماريلاند، جداول وصفية للبيانات حول شهادات الميلاد لـ 3.79 مليون ولادة حدثت فى عام 2018.

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ووجد الباحثون أنه فى عام 2018 تم تسجيل 3791712 ولادة فى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2% عن عام 2017، حيث انخفض معدل الخصوبة العام بمعدل 59.1 ولادة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 44 عامًا.

وبالإضافة إلى ذلك انخفضت معدلات المواليد بين النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عامًا وزادت بالنسبة لمن تتراوح أعمارهن بين 35 و44 عامًا.

وفى عام 2018 انخفض معدل الخصوبة الإجمالى إلى 1729 ولادة لكل 1000 امرأة، ومن عام 2017 إلى عام 2018، كان هناك انخفاض فى معدلات المواليد لكل من النساء المتزوجات.

وأضاف الباحثون أن هناك ارتفاعا فى معدل المواليد قبل الأوان "المبكر" إلى 10.02% فى عام 2018.