شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل سن لزواج و إنجاب المرأة و الرجل! والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تسأل كثير من السيدات و الرجل ما هو السن المناسب للإنجاب ؟



هل اقل من العشرين أم بعد الثلاثين أم بعد الأربعين ، و هل صحيح أن الإنجاب بعد سن الأربعين يشكل خطراً على حياة الأم و الجنين ؟ ، أسئلة كثيرة نطرحها اليوم و نجاوب عليها .

أفضل سن لزواج الفتاة :

أكدت الدراسات العلمية أن الزواج المبكر للفتاة أفضل بكثير من الزواج المتأخر حيث أنه إذا تأخر الإنجاب عن سن الخامسة و الثلاثين تتعثر حالة الحمل و الولادة و ترتفع نسبة الأمراض بين المواليد.

كما أن الزواج المبكر يشكل خط دفاعي و مناعة طبيعية للفتاة من أمراض السرطان المختلفة و خاصة سرطان الثدي .

سن المرأة و قدرتها على الإنجاب :

ترتبط القدرة على الإنجاب عند المرأة بالدورة الشهرية و التي يحدث خلالها التبويض ، أي خروج بويضة كل شهر من المبيض للتلقيح أي أن القدرة على الإنجاب أو فترة الخصوبة في حياة المرأة تبدأ من البلوغ مع بدء الدورة الشهرية و تنتهي بالوصول إلى سن اليأس حيث تنقطع الدورة الشهرية ، مع ملاحظة أن الدورة خلال العام الأول ، و ربما العامين الأولين من بعد بدء الحيض الأول تكون غالباً خالية من التبويض .

لكنه من البديهي أن قدرة المرأة على الإنجاب لا تكون ثابتة بنفس القدرة طوال فترة خصوبتها ، بمعني أنها تتغير طوال تلك المرحلة من بدء الحيض حني بلوغ سن اليأس.

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أعلى فترة لخصوبة المرأة :

وجد أن خصوبة المرأة تكون على أشدها فيما بين السادسة عشرة و الخامسة و العشرين ثم تقل بدرجة طفيفة حتى بلوغ سن الثلاثين ، وبعد هذه السن تقل تدريجياً حتى تنعدم مع بلوغ سن اليأس .

ذلك يؤكد أن أفضلية الزواج أو الإنجاب المبكر عند المرأة .

أفضل سن للإنجاب عند الرجال :

كما أن للمرأة فترة تكون خلالها على أعلى درجة من الخصوبة ، و هي ما بين سن السادسة عشرة حتى الخامسة و العشرين ، فللرجل كذلك نفس الشىء وجد أن الرجل يتمتع بأعلى درجة من الخصوبة أو القدرة على الإنجاب ما بين سن العشرين و الثلاثين ، ثم تقل درجة الخصوبة تدريجياً حتى تكاد تنعدم عند سن الستين أو السبعين .

لكن هذا لا يعني أنه في هذه السن يفقد الرجل قدرته على الإنجاب ففي بعض الحالات يستطيع الرجل الإنجاب بعد سن السبعين .

فالمقصود بخصوبة الرجل هو قدرته على الإنجاب و ليس قدرته على لقاء الزوجة .

إهمال المعاشرة الزوجية يؤخر حدوث الحمل :

كما أن للمرأة فترة في حياتها تكون خلالها على أعلى درجة من الخصوبة ،فإن لكل امرأة فترة معينة تكون خلالها الخصوبة على أوجها خلال كل دورة شهرية ، و هي الفترة التي تكون خلالها البويضة قد نضجت و أصبحت مهيأة للتلقيح .

تقعد هذه الفترة في منتصف الدورة الشهرية ، وهي بالتحديد العشرة أيام الثانية بعد انتهاء الدورة الشهرية ، بينما يطلق على العشرة أيام الأولى ” فترة الأمان ” حيث لا يحدث خلالها حمل في الغالب.

فإذا أهمل كل من الزوجين المعاشرة الزوجية في العشرة أيام الثانية بعد الدورة الشهرية فإن هذا سوف يؤخر الحمل بالطبع .