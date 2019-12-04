شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من انخفاض الخلايا الليمفاوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عكف باحثون في مركز «كليفلاند» للمستشفيات الجامعية، في ولاية «أوهايو» الأمريكية، على تحليل 12 عامًا من البيانات مستخلصة من 31.178 مشارك في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا.
كما أظهر التحليل أن الصلة بين الخلايا الليمفاوية المنخفضة- وهي حالة تسمى ليمفاويات الدم- وارتفاع خطر الإصابة بالمرض والوفاة لم تتغير مع تقدم العمر أو عوامل الخطر الشائعة الأخرى.
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