شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليسترول الخطر الأول الذى يهدد قلوب الشباب.. دراسة تشرح تأثيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكوليسترول خطر كبير على قلوب الكبار والصغار فهو السبب الأساسى فى الاصابة بتصلب الشرايين وانسداد الاوعية الدموية بالقلب، ووجدت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول بين البالغين مرتبط بشدة الاحتمالات طويلة المدى للقاتل رقم واحد ، وهو مرض القلب.

ووفقا لموقع " Harvard health" تضمنت الدراسة العالمية الجديدة بيانات عن أكثر من 400 ألف شخص من 38 تجربة مختلفة، تم تتبع صحتهم لمدة تزيد عن 13 عامًا في المتوسط ​​، ولكن تمت متابعة بعضهم لمدة تصل إلى 43 عامًا.

نظر الباحثون بشكل خاص في تأثير مستويات الدم لجميع أشكال الكوليسترول باستثناء الكوليسترول الحميد "الجيد"وجد الباحثون أنه ، بغض النظر عن العمر ، فإن المستويات الأعلى من هذا الكوليسترول كانت مرتبطة باحتمالات الإصابة بأمراض القلب ، وكذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

كان التأثير واضحًا بشكل خاص لدى الأشخاص الذين كانوا صغارًا عندما بدأت مستويات الكوليسترول في الارتفاع ربما لأن أنظمة القلب والأوعية الدموية خضعت للضريبة بعد ذلك من قبل الكوليسترول لسنوات عديدة قادمة.

على سبيل المثال، بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ، كان خطر الإصابة بمرض أو سكتة دماغية قاتلة أو غير مميتة في عمر 75 عامًا فقط 12٪ لمن يعانون من الكوليسترول المنخفض الكثافة غير ،ووجدت الدراسة أن الخطر ارتفع إلى 43٪ لمن لديهم مستويات عالية.

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بين النساء دون سن 45 ، كانت تلك النسب 6 ٪ و 24 ٪ على التوالي، وقال معدو الدراسة إن التغييرات في نمط الحياة الصحي مثل تحسين الوجبات الغذائية والتمرينات الرياضية يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل كبير ومخاطر الإصابة بأزمات قلبية مدى الحياة.

على سبيل المثال ، بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا والذين يعانون من اثنين على الأقل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، يؤدي خفض مستويات الكوليسترول غير عالي الكثافة إلى النصف إلى خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب المتأخرة من حوالي 16٪ إلى 4٪ بين النساء ، ومن حوالي 29٪ إلى 6 ٪ بين الرجال ، وجدت الدراسة.

وقال ستيفان بلانكنبرج الباحث بالمركز الالماني لابحاث القلب والاوعية الدموية في المانيا في بيان صحفي "هذا التخفيض في المخاطرة يزيد كلما انخفضت مستويات الكوليسترول في أسرع وقت."

بالنسبة للمرضى الأصغر سنًا "أثبتت هذه الدراسة أن التعرض طويل الأجل لمستويات عالية من الكوليسترول غير عالي الكثافة مع اثنين من عوامل الخطر الأخرى على الأقل من شأنه أن يتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل

إذن ما الذي يجب أن يفعله الأشخاص في الثلاثينات والأربعينات من العمر إذا وجدوا أنفسهم بمستويات عالية من الكوليسترول غير عالي الكثافة؟

بدلاً من الاستخدام المبكر للأدوية ، يجب على المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المخاطر تعديل نمط الحياة المركزة بما في ذلك فقدان الوزن ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحسين حالتهم الأيضية ، بما في ذلك مرحلة ما قبل السكري .