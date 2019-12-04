أشياء يجب عليك التوقف عنها اذا كنت تعاني من ألم في الظهر

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

اذا كنت من المحظوظين سينتهى سريعاً ولن تعاني منه طويلاً. ولكن بالنسبة لبعض الاشخاص سيتحول الى مرض مزمن وكابوس مريع.



ومع كل هذا التقدم الطبي والاكتشافات العظيمة مازال الم الظهر هو الاول والرائد في العالم الذي يتسبب في الاعاقة عن القدرة على الحركة الطبيعية.

ووفقاً لجمعية العلاج بتقويم العمود الفقري " A C A" فإن 31 مليون امريكي يعانون من الالم اسفل الظهر وينفقون مالا يقل عن 50 مليار دولار في بحثهم الحثيث عن الراحة وانتهاء الالم.

هنالك بعض الاشياء التي يمكنك القيام بها واشياء اخرى تتجنبها لتحسين شعورك وحالتك الصحية وهي كالتالي :

1- التوقف عن المشي متراخي الكتفين مقوس الظهر. انه احد العوامل الاساسية التي تؤدي بك في نهاية المطاف الى الام مبرحة وربما اعاقة عن الحركة بسبب هذا الالم، هل تتذكر عندما كانت والدتك تنبهك الى ضرورة الجلسة الصحية بشكل مستقيم وكتفين للخلف وكلا القدمين على الارض؟

2- يجب عيك اخذ الامور ببساطة، ففي معظم حالات الام الظهر تكون بسبب تحركات خاطئة تسببت بانزلاق غضروفي او شد عضلي وعن طريق اخذ قسط من الراحة يمكنك مساعدة جسمك على الشفاء وتفادي تفاقم المشكلة الاساسية.

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3- توقف عن حمل الاشياء الثقيلة

وهنا لانعني توقف عن رفع الاثقال في الصالة الرياضية فبالطبع انت لن تفعل ذلك بطبيعة الحال اذا كنت تعاني من الم في الظهر.

مانعنيه هنا هو الانتباه الى كل تحركاتك اليومية وعدم حمل او سحب او شد اي اشياء ثقيلة كالمكتب او السرير ... الخ فالقائمة طويلة وكل ما يكون حملاً على ظهرك حتى حقيبة يدك واطفالك واكياس البقالة ... الخ توقف عن كل ذلك على الاقل لمدة اسبوع من اول احساس بالالم في ظهرك، فقط اعطه فرصة للراحة والتماثل بالشفاء.

4- ان بقاءك نشيطاً قد يساعد جسمك على سرعة الشفاء فالمحافظة على ابقائه مرناً يمكن ان يقيه من اصابات اخرى محتمله.التمارين الرياضية الخفيفة كاليوغا والمشي الخفيف يومياً بعد التماثل للشفاء كلها قد تقوي عضلات ظهرك وتبقيك على قدر من الليونة لتجنب الاصابات القادمة. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء باي رياضة او حركة.

5- لا تهمل حالتك الصحية او تنتظر الى ان يتفاقم الالم ويصبح لا يطاق كي تذهب الى الطبيب.اذا واجهك الم في الظهر واستمر بالذهاب والعودة لمدة 24 ساعة ولم يختفي بعد الراحة اذهب في اليوم التالي الى الطبيب فوراً فهنالك اسباب عدة لهذه الالام والطبيب وحده يستطيع ان يعطيك التشخيص السليم.